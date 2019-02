Zittau

AfD beklagt zunehmende Angriffe: Unter anderem auf Büros

14.02.2019, 13:57 Uhr | dpa

Die sächsische AfD hat zunehmende Angriffe auf ihre Büros sowie andere Sachwerte beklagt und dafür "linken Terror" verantwortlich gemacht. Die Landtagsabgeordnete Silke Grimm verwies am Donnerstag darauf, dass ihr Wahlkreisbüro in Zittau in den vergangenen zwei Jahren bereits zum siebten Mal Zielscheibe eines Anschlags gewesen sei. In der Nacht zum Mittwoch hatten Unbekannte die Scheibe von Grimms Bürgerbüro mit einem Stein eingeworfen. Laut Polizei ermittelt der Staatsschutz.

"Leider zeigt die offene Gewalt, dass unsere politischen Gegner nicht zum Dialog bereit sind und keineswegs eine inhaltliche Auseinandersetzung suchen", sagte Grimm und bemängelte die geringen Aufklärungsquoten. Bisher sei in ihrem Fall nur ein Täter ermittelt worden, der mögliche Täterkreis sei in Zittau aber überschaubar. Grimm zufolge waren am Mittwoch zudem die in Dresden von der AfD niedergelegten Kränze für die Opfer des Bombenangriffs binnen weniger Stunden zerstört und die Schleifen abgerissen worden.