Hamburger Theaterfestival im Frühjahr statt im Herbst

14.02.2019, 13:58 Uhr | dpa

Schauspielstars wie Sophie von Kessel, Caroline Peters und Ulrich Matthes sind auch in diesem Jahr wieder beim Hamburger Theaterfestival (6. Mai bis 13. Juni) zu Gast. In seiner 11. Ausgabe findet das Festival jedoch nicht mehr im Herbst, sondern im Frühjahr statt. "Diese zeitliche Verlegung erleichtert es uns sehr, sowohl mit den gastgebenden als auch mit den gastierenden Theatern geeignete Termine für die geplanten Gastspiele zu finden", sagte Intendant Nikolaus Besch am Donnerstag in Hamburg.

Weiterhin möchte das Festival "aufrüttelndes, emotionsgeladenes, atmosphärisches Theater mit herausragenden Schauspielern und starken Regiehandschriften aus dem deutschsprachigen Raum" zeigen.

Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Produktionen des Wiener Burgtheaters: "Die Orestie" von Aischylos (Regie: Antú Romero Nunes) und "Medea" nach Euripides (Regie: Simon Stone). Das Deutsche Theater Berlin präsentiert René Polleschs "Cry Baby" und das Residenztheater München "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann. Unter dem Titel "Projekt" zeigt Regisseur Matthias Hartmann eine Eigenproduktion mit Catrin Striebeck und Oliver Masucci in den Hauptrollen. Das Festival wird auch in diesem Jahr durch Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen aus dem Kartenverkauf finanziert.