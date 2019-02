Erfurt

Schloss Molsdorf zeigt Erotisches in spätbarocker Umgebung

14.02.2019, 14:00 Uhr | dpa

Aquarelle und Ölbilder von leicht bis gar nicht bekleideten Frauen des Thüringer Malers Jost Heyder zeigt das Schloss Molsdorf in einer neuen Ausstellung. In den Arbeiten beschäftigt sich der 1954 in Gera geborene Künstler mit dem "Ewig-Weiblichen", wie es bei der Stadtverwaltung Erfurt am Donnerstag hieß.

Das barocke ehemalige Lustschloss Schloss Molsdorf von Reichsgraf Gustav Adolf Gotter im Südwesten Erfurts gehört zu den städtischen Kunstmuseen. Dort sind die ausgewählten Werke Heyders vom 17. Februar bis zum 22. April zu sehen.

Zuletzt zeigte das Kunstforum Gotha Bilder Heyders. Begleitet wird die Ausstellung "Nach der Vorstellung. Erotisches aus dem Atelier von Jost Heyder. Malerei und Zeichnung" von einer Lesung am 2. März und einer Kuratoren-Führung am 8. März.