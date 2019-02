Freiburg im Breisgau

Freiburgs Fußball-Profi Koch fällt mit Knieverletzung aus

14.02.2019, 14:15 Uhr | dpa

Defensivspieler Robin Koch wird dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg längere Zeit fehlen. Der 22-Jährige habe sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen und wird mindestens vier Wochen ausfallen, teilten die Badener am Donnerstag mit. Nach derzeitigem Stand werde Koch nicht operiert. "Im positiven Fall sind es vier Wochen, aber die Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt gewagt", sagte Streich. Der Tabellen-13. Freiburg tritt am Samstag auswärts beim FC Schalke 04 an.