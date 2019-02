Osnabrück

Im Prozess um getötete Mutter Verurteilung gefordert

14.02.2019, 14:19 Uhr | dpa

In einem Prozess wegen des gewaltsamen Todes einer Frau haben am Donnerstag vor dem Landgericht Osnabrück Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung langjährige Haftstrafen wegen Totschlags gefordert. Alle gehen übereinstimmend davon aus, dass der heute 32 Jahre alte Sohn seine Mutter im vergangenen März vorsätzlich getötet hat, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag.

Der Mann soll am 29. März 2018 seiner damals 61 Jahre alten Mutter zu Hause aufgelauert und ihr mit einer Brechstange den Schädel zertrümmert haben. Anschließend soll er einige Leichenteile verbrannt und andere in der Garage versteckt haben. Die Anklage warf ihm Mord vor.

In der Hauptverhandlung habe aber das Mordmerkmal Heimtücke nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können, weil der Tatablauf nicht hundertprozentig rekonstruiert werden konnte, sagte der Sprecher. Daher forderten Staatsanwaltschaft und Nebenklage wegen Totschlags dreizehn Jahre, die Verteidigung sieben Jahre und sechs Monate Haft. Am 28. Februar soll das Urteil verkündet werden.