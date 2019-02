Hannover

Unbekannter will Mutter Kind wegnehmen

14.02.2019, 14:23 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Hannover versucht, einen Dreijährigen in seine Gewalt zu bringen. Das Kind sei bei dem Vorfall in Begleitung von Mutter und Oma gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Dass der Mann bereits mehrfach versucht haben soll, Kinder an sich zu reißen, bestätigte die Polizei nicht. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung zu der Tat, die sich vergangene Woche Donnerstag in Linden-Nord ereignet hatte.