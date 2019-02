Erfurt

Paketboten ohne Mindestlohn: Viele Beschwerden beim Zoll

14.02.2019, 14:26 Uhr | dpa

Zollbeamte kontrollieren Mitarbeiter in Einzelhandelsunternehmen und Gaststätten in einem Einkaufszentrum. Foto: Stefan Sauer/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einer Großkontrolle hat der Zoll in Thüringen zahlreiche Hinweise auf Verstöße gegen den gesetzlich festgelegten Mindestlohn für Paketboten bekommen. Wie ein Sprecher des Erfurter Hauptzollamtes am Donnerstag sagte, gaben 28 von 459 in Thüringen kontrollierten Kurier-, Express und Paketboten an, nicht den Mindestlohn zu bekommen. Zudem gab es 15 weitere Unregelmäßigkeiten - etwa Hinweise darauf, dass Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Beschäftigten entweder nicht oder nicht in richtiger Höhe abführen.

Die Großkontrolle fand vergangene Woche in Thüringen und Südwestsachsen statt. 140 Bedienstete des Hauptzollamtes Erfurt arbeiteten dabei mit Beamten der Bundespolizei und der Landespolizei zusammen. Sie befragten insgesamt 960 Menschen vor Ort zu ihren Arbeitsbedingungen und nahmen in vier Unternehmen Einsicht in die Geschäftsunterlagen. Dabei wurden in Thüringen vier und in Südwestsachsen drei Arbeitgeber geprüft. Es werde nun weiter ermittelt und geprüft, ob Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet werden, sagte der Sprecher des Hauptzollamtes.