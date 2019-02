Erfurt

Buchgroßhändler KNV meldet Insolvenz an

14.02.2019, 14:50 Uhr | dpa

Der Insolvenzantrag des Stuttgarter Buchgroßhändlers KNV hat in Thüringen für Betroffenheit gesorgt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren bei Erfurt mit Millionenaufwand ein Logistikzentrum mit einigen Hundert Arbeitsplätzen aufgebaut. Der Insolvenzantrag sei eine "bittere Nachricht", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Die schwache Entwicklung des Buchmarktes, aber auch "gewisse Anlaufschwierigkeiten am neuen Logistikstandort Erfurt" hätten das baden-württembergische Traditionsunternehmen vor besondere Herausforderungen gestellt. Tiefensee hofft, dass aus der Insolvenz heraus ein Neustart gelingt.

KNV teilte mit, dass nach gescheiterten Verhandlungen mit Investoren am Donnerstag Insolvenzantrag beim Amtsgericht Stuttgart gestellt wurde.