Leipzig

"Wolfsland"-Krimi: Neuer Fall für Ermittlerduo in Görlitz

14.02.2019, 15:42 Uhr | dpa

Yvonne Catterfeld in der Rolle von Viola Delbrück und Götz Schubert in der Rolle von Burkhard "Butsch" Schulz. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Für einen neuen Fall der ARD-Krimireihe "Wolfsland" stehen derzeit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert in Görlitz und Umgebung vor der Kamera. In dem nunmehr sechsten Fall gehe es unter dem Arbeitstitel "Heimsuchung" um eine verschwundene Frau und einen nur mäßig besorgten Ehemann, wie der MDR am Donnerstag mitteilte. Während Schubert alias Burkhard "Butsch" Schulz davon ausgeht, dass Heike Tauchert ihren Mann sitzen ließ, hat Catterfeld als Ermittlerin Viola Delbrück den Ehemann der Verschwundenen im Visier.

Bereits seit 2015 stehen die beiden Schauspieler als ungleiches Ermittlerduo in der Neißestadt vor der Kamera. Das Buch stammt von dem Autorenteam Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser. Regie führt Francis Meletzky, die schon "Wolfsland - Das heilige Grab" inszenierte.