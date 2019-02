Hannover

Hannover will internationale Willkommenskultur stärken

14.02.2019, 15:44 Uhr | dpa

Die Landeshauptstadt Hannover möchte sich internationaler aufstellen und mehr Gäste, Studenten und Einwohner aus dem Ausland gewinnen. "Wir wollen insgesamt eine internationale Willkommenskultur für Studenten und Fachkräfte entwickeln", sagte Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) am Donnerstag. Das neue Konzept zur Internationalisierung der Stadt sehe einen intensiveren Austausch mit Partnerstädten in Europa vor. Dazu sollten auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung für einige Monate im Ausland arbeiten und verstärkt Fremdsprachen lernen. Außerdem wolle Hannover dem wichtigen Netzwerk für Großstädte Europas, Eurocities, beitreten.

In Zeiten, in denen Europa zunehmend in der Kritik stehe und internationale Kooperationen in Frage gestellt werden, sei mehr Zusammenarbeit nötig. "Deswegen sagen wir, dass es wichtig ist, dass wir alle in der Stadt noch deutlich mehr Verantwortung für und in Europa und in der Welt übernehmen", so Schostok. Zwar solle es über die sechs bestehenden internationalen Städtepartnerschaften hinaus keine weiteren Partnerstädte, wie etwa lange mit der Türkei angestrebt, geben. Allerdings werde die Zusammenarbeit mit Partnerstädten in Fachfragen weiter intensiviert. Über die Partnerstadt Bristol stehe Hannover inzwischen auch mit Bordeaux im Austausch, das seinerseits auch Partnerstadt von Bristol ist.

"Auch die Flüchtlinge tragen zur Internationalisierung bei", betonte der Oberbürgermeister. "Wir helfen wo es irgend geht, dass die Integration vorangetrieben wird." Ein Viertel der ab 2015 angekommenen Flüchtlinge und damit deutlich mehr als zunächst vermutet, bemühe sich bereits aktiv um Ausbildung und Arbeit.