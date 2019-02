Erfurt

Exporte kurbeln Thüringens Industrieumsatz an

14.02.2019, 15:48 Uhr | dpa

Thüringens Industrie hat trotz des grassierenden Fachkräftemangels im vergangenen Jahr neue Jobs geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten in den 848 größeren Industriebetrieben sei um fast 3500 auf mehr als 148 000 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Das sei ein Plus von 2,4 Prozent.

Die meisten Arbeitsplätze bieten nach den Zahlen des Landesamtes die Metallbearbeitung mit fast 24 000, die Auto- und Lebensmittelindustrie mit jeweils mehr als 16 000 sowie die Kunststoffindustrie mit fast 16 000 Plätzen. Neue Jobs entstanden, weil die Industrie 2018 ein Umsatzhoch verbuchte.

Der Industrieumsatz summierte sich im vergangenen Jahr auf 32,1 Milliarden Euro, immerhin 915 Millionen Euro mehr als 2017. Umsatztreiber waren die Exporte. Sie stiegen überdurchschnittlich um sieben Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, während das Umsatzplus insgesamt nur 2,9 Prozent betrug. Bei den Exporten gingen knapp 56 Prozent in die Eurozone.

Umsatzschwergewichte unter den Branchen waren Auto-, Metall- und Lebensmittelindustrie mit einem Jahresumsatz zwischen rund 3,3 und 2,6 Milliarden Euro.