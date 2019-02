Kaiserslautern

Fußgänger lässt Autofahrerin nicht durch und verletzt sie

15.02.2019, 09:09 Uhr | dpa

Ein Fußgänger hat sich am Mittwoch in Kaiserslautern einer Autofahrerin in den Weg gestellt und sie verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 75 Jahre alte Frau durch eine Hausunterführung hindurchfahren, als der 44-jährige Passant ihr den Weg versperrte. Nachdem die Seniorin hupte, habe er die Fahrertür geöffnet und versucht, sie aus dem Wagen zu ziehen, wobei sich die Frau leicht verletzte.

Die Fahrerin habe geschrien, woraufhin der Fußgänger sich auf den Boden fallen ließ und vorgab, von der Frau angefahren worden zu sein. Als Passanten zur Hilfe kamen, sei der Mann aufgestanden und davongegangen. Die Polizei traf ihn nach eigenen Angaben später in einem nahegelegenen Waldstück. Er muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht der Körperverletzung rechnen.