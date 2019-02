Fuldabrück

Vollsperrung auf A44-Abschnitt in Nordhessen geplant

14.02.2019, 17:02 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 44 kommt es in Nordhessen wegen Instandsetzungsarbeiten zu einer Vollsperrung zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd. Von Freitag 22.00 Uhr bis Montag 4.00 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Dreieck Kassel-Süd betroffen, wie Hessen-Mobil am Donnerstag mitteilte. Die kurzfristige Sperrung sei erforderlich, da ein Austausch der Lkw-Wiegeanlage aufgrund eines Unfalles vorgenommen werden müsse.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Kassel (Dreieck Kassel-Süd) werde über die A49 zum Autobahnkreuz Kassel-Mitte und dort auf die A 7 umgeleitet. Großräumige Umleitungen ab Dortmund würden ebenso aktiviert wie auch die Umleitung ab der Ausfahrt Kassel-Bad Wilhelmshöhe (U 79). Die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dortmund sei von der Sperrung nicht betroffen.