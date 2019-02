Wetter (Ruhr)

Über 25 000 Euro bei Renovierung gefunden und abgegeben

14.02.2019, 17:26 Uhr | dpa

Eine Tasche mit mehr als 25 000 Euro Bargeld ist bei Renovierungsarbeiten in einer leer stehenden Wohnung in Wetter gefunden worden. Ein Firmenchef brachte das Geld zu einer Polizeiwache. "Nun müssen Ermittlungen zeigen, wer der rechtmäßige Eigentümer des gefundenen Geldes ist", teilte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am Donnerstag mit. Dem ehrlichen Finder steht ein Finderlohn zu.