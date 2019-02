Hamburg

Umweltbehörde hält vorerst an Diesel-Fahrverboten fest

14.02.2019, 17:32 Uhr | dpa

Trotz der geplanten Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes und einer positiven Bewertung der Pläne durch die EU-Kommission sieht die Umweltbehörde keinen Grund, derzeit etwas an den in Hamburg geltenden Diesel-Fahrverboten zu ändern. Der Verzicht der EU-Kommission auf eine Stellungnahme in einem Notifizierungsverfahren zu Binnenmarktfragen sei ein Zwischenschritt ohne direkte Auswirkung auf Hamburg, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. "Für uns von Interesse ist das Gesetzgebungsverfahren des Bundes." Hintergrund sind die Pläne der Bundesregierung, eine Verhältnismäßigkeit von Diesel-Fahrverboten wegen zu hoher Stickoxidbelastung künftig "in der Regel" erst ab einem Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft anzunehmen. Der EU-weit gültige Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.