Kassel

Polizei Kassel sucht Unfallflüchtigen mit Gewissensbissen

14.02.2019, 18:17 Uhr | dpa

Ein Unfallflüchtiger mit sehr schlechtem Gewissen wird von der Polizei in Kassel gesucht. Der Unbekannte soll bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag beim Ausparken in Kassel ein anderes Fahrzeug gestreift haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Statt die Beamten oder den Besitzer über den Sachschaden zu informieren, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter.

Doch dann griff dem Anschein nach das schlechte Gewissen zu: In den Tagen danach traf ein anonymer Brief mit Anschreiben und 300 Euro auf dem Polizeipräsidium ein, mit dem der Unbekannte den entstandenen Schaden wieder gutmachen wollte. "Der Wille war zwar gut gemeint, leider aber nicht annähernd ausreichend", schreibt die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge liege der Schaden bei knapp 1000 Euro.

Die Polizei untersucht den Brief nun auf Spuren, um den Absender zu ermitteln und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Wird der reumütige Unfallflüchtige gefasst, kann er nicht auf Gnade hoffen: Auf ihn warte nun ein Strafverfahren. Hätte er den Parkrempler direkt gemeldet, hätte ihn das lediglich 30 Euro gekostet, so die Polizei.