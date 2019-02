Köthen (Anhalt)

Drei Menschen sterben in brennendem Auto, Säugling gerettet

14.02.2019, 19:24 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall nahe Köthen sind drei Menschen, darunter in Kind, verbrannt. Ein Säugling konnte aus dem Wrack gerettet werden. Der Wagen kam am Donnerstagnachmittag aus ungeklärter Ursache von einer Landstraße bei Köthen ab und fuhr gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau sagte. Das Auto fing Feuer. Die Insassen hätten sich vermutlich nicht befreien können, weil sie eingeklemmt waren, sagte der Sprecher. Ein Ersthelfer befreite den Säugling aus dem Wagen, er wurde notärztlich versorgt. Zur Identität der Beteiligten konnte der Polizeisprecher zunächst noch nichts sagen.