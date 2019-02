München

Heißer Kaffee löst Brand aus

14.02.2019, 19:29 Uhr | dpa

Glühend heißer Kaffee hat in einer Münchner Rösterei einen Maschinenbrand ausgelöst und rund 150 000 Euro Schaden verursacht. Mitarbeiter des Betriebs im Stadtteil Sendling hätten starken Rauch bemerkt und Alarm geschlagen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. "Von außen war der Rauch recht dramatisch zu sehen", sagte ein Sprecher. Die Kaffeebohnen hätten sich in der Röstmaschine so stark erhitzt, dass sie Feuer gefangen hätten, hieß es. Bei den Löscharbeiten sei vor allem die Maschine beschädigt worden, auf die Rösterei und den dazugehörigen Laden habe sich der Brand nicht ausgeweitet. Ob die Rösterei wegen des Schadens vorerst geschlossen bleiben muss, war nach Feuerwehrangaben zunächst unklar.