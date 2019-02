Frankfurt am Main

United Volleys verpassen CL-Viertelfinale

14.02.2019, 22:55 Uhr | dpa

Das Aus der United Volleys in der Champions League ist besiegelt. Der Volleyball-Bundesligist aus Frankfurt unterlag am Donnerstagabend in seinem letzten Heimspiel in der Gruppenphase Titelverteidiger Zenit Kasan mit 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25). Die Hessen haben damit schon vor ihrem noch ausstehenden Auftritt in der Königsklasse am 27. Februar beim belgischen Vertreter Knack Roeselare keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale.

Nur die jeweiligen Spitzenreiter der insgesamt fünf Gruppen und die drei besten Zweiten kommen in die nächste Runde. Die United Volleys rangieren in Pool A mit lediglich einem Sieg auf dem dritten Platz. Schon das Hinspiel in Kasan war mit 0:3 deutlich verloren gegangen.

Trainer Stelio DeRocco hatte mit Blick auf die schwere Liga-Begegnung am Dienstag gegen den deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen Veränderungen in seiner Startformation vorgenommen. Obwohl der sechsmalige Champions-League-Sieger aus Russland nicht in Bestbesetzung am Netz stand, konnten die Gastgeber vor 2943 Zuschauern in der Fraport-Arena dem Weltklasse-Ensemble nur einen Durchgang abringen. Dann setzte sich die größere Routine der Gegner wieder durch.