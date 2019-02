Dresden

Protest gegen Neonazi-Aufmarsch in Dresden geplant

15.02.2019, 01:06 Uhr | dpa

In Dresden will sich heute Widerstand gegen einen von Neonazis geplanten Aufmarsch formieren. Die Rechtsextremen haben wie jedes Jahr einen sogenannten Trauermarsch in Erinnerung an die Zerstörung der Elbestadt durch alliierte Bomber im Februar 1945 angemeldet. Das Bündnis "Dresden Nazifrei" möchte diesen Aufzug stoppen, wie die Verantwortlichen auf Facebook mitteilten. Die Polizei will beide Lager trennen.

Auch wenn die Aufmärsche der Neonazis in den vergangenen Jahren deutlich weniger Zulauf hatten als noch vor zehn Jahren, bleibt der Missbrauch des Dresden-Gedenkens durch Rechtsextreme für die Stadt ein großes Ärgernis und ein Problem. Bei den offiziellen Gedenkfeiern hatten am Mittwoch mehrere Redner die Umtriebe Rechtsextremer an diesem Tag und die Relativierung der NS-Verbrechen angeprangert.