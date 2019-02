Willingen (Upland)

Skisprung-Wettkämpfe in Willingen beginnen

15.02.2019, 01:06 Uhr | dpa

Mit dem Teamwettbewerb beginnt heute das Skisprung-Wochenende im hessischen Willingen. An den drei Wettkampf-Tagen am Freitag, Samstag und Sonntag werden insgesamt 50 000 Zuschauer in dem beschaulichen Ort im Upland erwartet. Für die DSV-Skispringer um den Sauerländer Stephan Leyhe ist es die Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Seefeld in Tirol, die am kommenden Dienstag beginnt.

Der beste Athlet in den insgesamt fünf Wettkampfsprüngen erhält eine Siegpremiere von 25 000 Euro. Neben Leyhe sind für den DSV auch Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Richard Freitag, Andreas Wellinger und Martin Hamann am Start.