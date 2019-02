Frankfurt (Oder)

Brandenburger CDU bestimmt Spitzenkandidaten für Europawahl

15.02.2019, 01:28 Uhr | dpa

Die CDU Brandenburg stellt gut drei Monate vor der Europawahl ihre Landesliste auf. Eine Landesvertreterversammlung in Frankfurt (Oder) bestimmt heute den Spitzenkandidaten. Die CDU-Landesspitze hat Christian Ehler dafür vorgeschlagen. Ehler ist bereits seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments. Abgestimmt wird in geheimer Wahl. Der CDU-Landesvorstand hat nach Angaben eines Sprechers insgesamt fünf Kandidaten für die Landesliste nominiert. Die CDU kam 2014 bei der Europawahl in Brandenburg auf 25,0 Prozent hinter der SPD mit 26,9 Prozent.