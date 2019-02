Schwerin

Schwesig startet Bundesratsinitiative gegen Funklöcher

15.02.2019, 01:36 Uhr | dpa

In luftiger Höhe arbeiten zwei Männer an einem Mobilfunkmast. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Im Ringen um eine flächendeckende Mobilfunkversorgung auch auf dem Lande sucht Mecklenburg-Vorpommern Verbündete. Dazu bringt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute in Berlin eine Bundesratsinitiative in die Länderkammer ein. Nach dem Willen Mecklenburg-Vorpommerns soll die Vergabe der sogenannten 5G-Frequenzen für Mobilfunk durch den Bund an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung geknüpft werden.

Dafür soll der Bund unter Umständen auf die erwarteten Milliardenerlöse verzichten, wenn die Mobilfunkanbieter das Geld nutzen, um auch in ländlichen, wenig ertragreichen Regionen genügend Funkmasten aufstellen. Damit soll eine hundertprozentige Abdeckung sichergestellt werden. Auf Initiative der CDU-Landtagsfraktion können Handy-Nutzer seit Dezember über eine Funkloch-App Lücken im Netz melden. Bislang seien mehr als 10 000 Hinweise eingegangen, hieß es.