Augsburg

FC Bayern bestreitet Liverpool-Generalprobe beim FC Augsburg

15.02.2019, 02:47 Uhr | dpa

Vier Tage vor dem großen Spiel in der Champions League gegen den FC Liverpool steht für den FC Bayern München eine ebenfalls wichtige Aufgabe in der Fußball-Bundesliga an. Der Tabellenzweite muss zum Auftakt des 22. Spieltags heute beim FC Augsburg antreten. Die Bayern verfolgen in der Partie gleich zwei Ziele: Mit einem Sieg könnten sie den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund vorerst auf zwei Punkte reduzieren. "Das ist unser Ziel", sagte Trainer Niko Kovac. Zugleich wollen die Münchner in dem Derby Schwung holen für das Achtelfinal-Hinspiel in Europas Königsklasse am kommenden Dienstag in Liverpool. Der FCA braucht jeden Punkt im Abstiegskampf. Trainer Manuel Baum hofft auf eine ähnliche Überraschung wie beim 1:1 in der Hinrunde in München.