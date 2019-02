Potsdam

Grüne präsentieren Spitzenduo für Landtagswahlkampf

15.02.2019, 03:36 Uhr | dpa

In einer Urwahl hat die Parteibasis der Brandenburger Grünen das Spitzenduo für die Landtagswahl bestimmt. Heute will die Partei in Potsdam das Ergebnis verkünden. Kandidaten waren die Landtagsfraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher und Alexandra Pichl (beide für Platz 1) sowie Benjamin Raschke und Clemens Rostock (beide für Platz 2).

In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Jüngsten Umfragen zufolge erreichen die Grünen etwa zehn Prozent. Die regierende SPD und die CDU-Opposition liegen im Insa-"Meinungstrend" für die "Bild"-Zeitung von Anfang Februar gleichauf: Beide kommen auf 21 Prozent.