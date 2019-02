Meckesheim

Auto prallt beim Abbiegen in anderen Wagen: Schwerverletzte

15.02.2019, 05:28 Uhr | dpa

Weil eine 35 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden Wagen übersehen hat, sind sie und eine weitere Frau schwer verletzt worden. Die 35-Jährige war auf der Bundesstraße 45 unterwegs und stieß bei Meckesheim am Donnerstag mit dem Wagen einer 29-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Frau wurden in Krankenhäuser gebracht, die 35-Jährige mit einem Rettungshubschrauber. Durch die Wucht der Kollision prallte ein Fahrzeug noch gegen ein drittes Auto. Der Insasse dieses Pkw blieb unverletzt.