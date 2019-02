Spornitz

Weitere Runde in Tarifverhandlungen für Ernährungsindustrie

15.02.2019, 06:53 Uhr | dpa

In Spornitz bei Parchim steht am Freitag die nächste Tarifverhandlungsrunde für Betriebe der Ernährungsindustrie Mecklenburg-Vorpommerns an. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert für rund 2000 Beschäftigte der obst- und gemüseverarbeitenden Firmen 7,9 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten nach Angaben der NGG beim Auftakt vor etwa zwei Wochen noch kein Angebot vorgelegt.

Die geforderte Erhöhung sei nötig, um die immer noch bestehenden Lohnunterschiede zwischen Ost und West in der Branche auszugleichen, erklärte Jörg Dahms als zuständiger NGG-Geschäftsführer. Die Kaffee- und Kartoffelverarbeiter sowie Pizzahersteller sitzen unter anderem in Wittenburg, Hagenow (Ludwigslust-Parchim), Schwerin und Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte).