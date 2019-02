Mayen

Mitarbeiter eines Wettbüros niedergeschlagen

15.02.2019, 07:10 Uhr | dpa

Der Mitarbeiter eines Wettbüros ist in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) überfallen und niedergeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Täter - vermutlich vier maskierte Männer - den Angestellten am Donnerstagabend nach Geschäftsschluss an. Das Opfer erlitt stark blutende Wunden am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Die Täter tauchten ohne Beute in der Dunkelheit unter.