Koblenz

Telefonseelsorge-Angebote suchen dringend Mitarbeiter

15.02.2019, 08:26 Uhr | dpa

Ein Mann ruft mit seinem Handy bei der Telefonseelsorge an. Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Die Telefonseelsorge in Rheinland-Pfalz sucht dringend ehrenamtliche Mitarbeiter. Bei der Seelsorge Mainz-Wiesbaden mit Sitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt etwa war die Situation bis vor kurzem noch regelrecht kritisch. "In den letzten beiden Jahren waren die Bewerberzahlen zu gering", sagte Leiter Christopher Linden. Inzwischen gebe es zwar wieder 72 Mitarbeiter, doch seien dies immer noch weniger als vor zwei Jahren.

In Koblenz bei der Telefonseelsorge Mittelrhein arbeiten 70 Ehrenamtliche. "Ein gutes Maß wären 80", sagte Ulrich Heinen vom Leitungsteam. Weniger Mitarbeiter führten dazu, dass die Belastung für die aktiven Ehrenamtlichen steige und einige Dienste ausfielen. Dann könne es dazu kommen, dass einige Menschen häufiger anrufen müssten, um eine freie Leitung zu bekommen.