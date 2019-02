Berlin

Geldautomat im U-Bahnhof Ullsteinstraße gesprengt

15.02.2019, 08:45 Uhr | dpa

In Berlin-Tempelhof haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Dies teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Demnach zerstörten der oder die Täter das Gerät im U-Bahnhof Ullsteinstraße. Am frühen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr rückten rund 50 Einsatzkräfte zum U-Bahnhof aus. Der Brand wurde gelöscht sowie zwei Gasflaschen sichergestellt.

Gegen 5.35 Uhr wurde in diesem Zusammenhang eine Rauchwolke im U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße gesichtet. Der Rauch zog laut Feuerwehrsprecher durch den Tunnel vom U-Bahnhof Ullsteinstraße zum U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße. Verletzt wurde aber niemand. Ob der oder die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar.