Münchberg

Schäferhunde beißen zwei Kinder

15.02.2019, 09:02 Uhr | dpa

Zwei Schäferhunde haben in der oberfränkischen Stadt Münchberg zwei Kinder angefallen. Die Hunde bissen am Donnerstagnachmittag zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kinder kamen ins Krankenhaus. Zu den Verletzungen und zum genauen Hergang machten die Beamten zunächst keine Angaben. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet.