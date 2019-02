Sonneberg

Mann verletzt seine Frau und darf nicht mehr nach Hause

15.02.2019, 10:10 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Sonneberg seine Frau leicht verletzt. Der Betrunkene soll ihr am späten Donnerstagabend das Telefon entrissen haben, als sie die Polizei verständigen wollte. Das teilte diese am Freitag mit. Demnach erreichte die Frau die Beamten mit einem anderen Telefon. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Ein Test ergab 2,31 Promille Atemalkohol. In den nächsten zehn Tagen darf er nicht in die heimische Wohnung zurück.