Mainz

Mehr Geld für Beschäftigte der Energiebranche

15.02.2019, 10:38 Uhr | dpa

Die rund 3300 Beschäftigten der Energiebranche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhalten in zwei Schritten mehr Geld. Das sieht der Tarifabschluss vor, auf den sich die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband Energie Südwest geeinigt haben. Rückwirkend zum 1. Februar dieses Jahres gibt es ein Gehaltsplus von 3,10 Prozent, zum 1. Februar kommenden Jahres weitere 2,35 Prozent. Bei den Auszubildenden liegen die Zuwächse bei zunächst 4,10 und dann bei 3,35 Prozent. Zudem einigten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf, dass Auszubildende mit einer Gesamtnote von mindestens befriedigend für zwölf Monate in Vollzeit übernommen werden.

Der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Südwest, Uwe Gaßmann, nannte das Ergebnis am Freitag in Hannover "gerade noch vertretbar". Die Verhandlungen, die bereits am späten Mittwochabend in Alzey abgeschlossen worden seien, seien sehr schwierig gewesen. Verdi-Verhandlungsführer Fabian Gödeke sagte, die Streikbereitschaft der Beschäftigten habe zu dem Ergebnis geführt. Anfang Februar hatte es einen Warnstreik in mehreren Unternehmen gegeben. Betriebe im Tarifgebiet sind etwa die Pfalzwerke, die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, die Energieversorgung Mittelrhein und der Stromversorger EWR.