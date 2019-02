Bad Langensalza

Celenus-Klinik und Verdi einigen sich auf Lohnplus

15.02.2019, 10:54 Uhr | dpa

Die Reha-Klinik Celenus in Bad Langensalza und die Gewerkschaft Verdi haben ihren Tarifkonflikt beigelegt und sich auf eine Lohnerhöhung geeinigt. Wie Verdi und die Klinik am Freitag mitteilten, bekommen die Beschäftigten über vier Jahre eine jährliche Lohnerhöhung zwischen 1,5 und 2,25 Prozent. Zudem sollen die Beschäftigten mehr Urlaubsgeld, einen Kinderbetreuungszuschuss sowie eine Einmalzahlung von 190 Euro erhalten.

Ein Teil der Beschäftigten der Reha-Klinik hatte laut Verdi bereits seit 202 Tagen die Arbeit niedergelegt. Der Tarifstreit gärte schon deutlich länger und brachte zwei Mitarbeiterinnen sogar vor Gericht. Sie hatten erfolgreich gegen eine fristlose Kündigung geklagt, nachdem sie gegen den Willen der Klinikleitung Informationsbroschüren von Verdi in Patientenpostfächer gelegt hatten. Die Beschäftigten, die ihre Arbeit niedergelegt hatten, sollen am 18. Februar in den Betrieb zurückkehren.