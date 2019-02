Schwerin

Kreise bekommen 5,74 Millionen Euro mehr für Kinderbetreuung

15.02.2019, 11:30 Uhr | dpa

Für die Kinderbetreuung erhalten die Landkreise in diesem Jahr insgesamt 5,74 Millionen Euro zusätzlich vom Land. Das Geld war ursprünglich für das für grundgesetzwidrig erklärte Betreuungsgeld vorgesehen und werde vom Bund an die Länder weitergereicht, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Den Kreisen sei selbst überlassen, wofür genau sie das Geld ausgeben, es müsse jedoch der Betreuung von Kindern bis zehn Jahren zugute kommen. Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten den Angaben zufolge zwischen rund 363 740 Euro (Schwerin) und rund 907 000 Euro (Mecklenburgische Seenplatte). Ausschlaggebend ist die Zahl der höchstens zehnjährigen Kinder im Kreis.