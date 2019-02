Hamburg

Shell übernimmt Hersteller von Stromspeichern komplett

15.02.2019, 11:37 Uhr | dpa

Der Energiekonzern Shell übernimmt die Sonnen-Gruppe aus Wildpoldsried im Allgäu komplett und damit den Angaben zufolge einen führenden Hersteller von intelligenten Stromspeichern für Privathaushalte. Shell könne so seinen Kunden eine größere Produktauswahl für mehr saubere Energielösungen anbieten, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit.

Shell war bereits im Mai 2018 bei Sonnen als Investor eingestiegen und übernimmt nun 100 Prozent der Anteile. Der Öl- und Gaskonzern hat 2016 seinen Geschäftsbereich "New Energies" gegründet, der sich auf neue Kraftstoffe für den Verkehr sowie das Stromgeschäft von der Erzeugung bis zur direkten Versorgung des Kunden konzentriert. Strom soll ein signifikantes Geschäftsfeld von Shell werden.

Die Sonnen-Gruppe wurde 2010 von zwei Unternehmern gegründet und beschäftigt weltweit rund 450 Mitarbeiter. Das Unternehmen entwickelte ein Lithium-Ionen-System, mit dem private Haushalte selbst erzeugten Solarstrom nicht mehr in das allgemeine Stromnetz einspeisten, sondern selbst speicherten und verbrauchten. Das war technologisch neu. Mittlerweile bietet Sonnen weitere Produkte und Dienstleistungen rund um die Stromversorgung privater Haushalte an.