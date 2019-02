Weinbergen

Erste Weißstörche kommen zurück nach Thüringen

15.02.2019, 11:44 Uhr | dpa

Nach ihrer Überwinterung in Afrika sind die ersten Weißstörche nach Thüringen zurückgekehrt. Drei der Vögel wurden bereits in Creuzburg, Dankmarshausen (beide Wartburgkreis) und in Wasungen (Schmalkalden-Meiningen) gesichtet, wie das Thüringer Umweltministerium am Freitag mitteilte. Die Vogelschutzwarte in Seebach (Wartburgkreis) rechnet damit, dass durch das angekündigte milde Wetter und ein Hochdruckgebiet am Wochenende deutlich mehr Störche im Freistaat ankommen werden.

Generell führten milde Winter zur früheren Rückkehr der Vögel aus ihren Winterquartieren, hieß es in einer Mitteilung des Umweltministeriums. Im vergangenen Jahr gab es in Thüringen 61 Brutpaare, die 135 Jungvögel großzogen. Damit habe sich der Brutbestand des Weißstorchs im Land laut Umweltministerium innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt.