Frankfurt am Main

Kiste voll geschmuggelter Zigaretten am Flughafen gestoppt

15.02.2019, 11:48 Uhr | dpa

Zollbeamte am Frankfurter Flughafen haben einen Schmuggel von etwa 90 000 Zigaretten aufgedeckt. Die Mitarbeiter fanden den Tabak vergangene Woche in einer als "Umzugsgut" deklarierten Holzkiste, wie das Zollamt am Freitag mitteilte. Nach dem Öffnen der Kiste habe man zuerst nur persönliche Gebrauchsgegenstände erkennen können - erst darunter stießen die Beamten auf fünf Pakete voller Zigaretten ohne Steuerzeichen.

Die Kiste kam aus Nigeria und hätte nach England weiterreisen sollen, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts. Es werde nun gegen einen Mann aus England wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die unversteuerten Tabakwaren wurden als Beweismittel sichergestellt. Bei einigen der Zigaretten könnte es sich zudem um Markenfälschungen handeln.