Union-Verteidiger: Freude auf das Wiedersehen mit dem Ex

15.02.2019, 13:10 Uhr | dpa

Für den Berliner Fußballprofi Ken Reichel wird der 22. Spieltag eine besondere Sache. Der Linksverteidiger des 1. FC Union trifft am Samstag (13.00 Uhr) beim MSV Duisburg auf seinen langjährigen Trainer Torsten Lieberknecht. Reichel und Lieberknecht arbeiteten neun Jahre lang bei Eintracht Braunschweig zusammen.

Reichel, der beim jüngsten Heimspiel gegen Sandhausen (2:0) sein 200. Zweitligaspiel bestritt, freut sich auf das Wiedersehen mit dem Ex. "Dadurch, dass ich im Mannschaftsrat und im letzten Jahr sein Kapitän war, hatten wir schon intensiveren Kontakt. Torsten Lieberknecht hat meine Entwicklung vorangetrieben. In meiner ersten Zeit in Braunschweig war ich Innenverteidiger", erinnert sich Reichel. "Im zweiten Jahr hat er mir gesagt, dass er meine Perspektive links hinten sieht. Dadurch hat er meine Karriere positiv beeinflusst."

Gastgeschenke will Reichel mit seinem Team beim Tabellenletzten Duisburg aber nicht verteilen. Mit der Unterstützung von rund 1000 Union-Fans soll den Eisernen der zweite Auswärtssieg der Saison gelingen. Nur dann bleibt Union richtig oben dran. Derzeit haben die Eisernen in der 2. Bundesliga 37 Punkte auf dem Konto.

Reichel rechnet damit, dass sich sein ehemaliger Trainer etwas einfallen lassen wird. Union müsse sich auf ein ähnliches Kampfspiel wie gegen Sandhausen einstellen. "Duisburg wird versuchen, über die Mentalität und Zweikämpfe ins Spiel zu kommen", glaubt Reichel. Union hat zuletzt auswärts zwei Niederlagen einstecken müssen.