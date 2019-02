Cuxhaven

Polizei findet Ecstasy, Hasch und Waffen: Zwei Festnahmen

15.02.2019, 13:12 Uhr | dpa

Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren wegen unerlaubten Handelns mit Drogen festgenommen. Vorausgegangen waren am vergangenen Freitag Durchsuchungen in einem Haus in Cuxhaven, bei der mehrere tausend Tabletten beschlagnahmt wurden. Dabei handele es sich nach einem ersten Drogenvortest vermutlich um Ecstasy-Pillen, teilte die Polizei an diesem Freitag mit. Die Beamten fanden auch fast sechs Kilogramm Haschisch und Speed und zudem Kokain und diverse Schusswaffen und Munition. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen.