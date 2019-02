Stuttgart

Warnstreiks im Busverkehr vor dritter Tarifrunde

15.02.2019, 13:19 Uhr | dpa

Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbes haben am Freitag zu starken Einschränkungen im Linienverkehr in Böblingen, Schorndorf, Waiblingen, Backnang sowie in Schwäbisch Gmünd geführt. Es beteiligten sich über 500 Busfahrer an den Warnstreiks, wie die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart mitteilte. Die Tarifgespräche für die rund 9000 Beschäftigten werden am Montag fortgesetzt. Verdi-Verhandlungsführer Andreas Schackert forderte die Arbeitgeber zu Vorlage eines verbesserten Angebots auf.

Die Gewerkschaft Verdi verlangt in den laufenden Tarifverhandlungen für das private Omnibusgewerbe 5,8 Prozent mehr Geld mit einer Laufzeit von einem Jahr. Der Arbeitgeberverband hatte zuletzt 5,8 Prozent mehr auf einen Zeitraum von drei Jahren geboten. An Warnstreiks haben sich nach Gewerkschaftsangaben in dieser Woche rund 1 200 Beschäftigte aus fast 30 Betrieben beteiligt.