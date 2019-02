Kiel

Landtag: #FridaysForFuture ist gelebte politische Bildung

15.02.2019, 13:25 Uhr | dpa

Der schleswig-holsteinische Landtag erkennt die wöchentlichen Demonstrationen von Schülern für den Klimaschutz als gelebte politische Bildung an. Ein entsprechender Antrag der drei Regierungsfraktionen von CDU, FDP und Grünen wurde am Freitag von der Mehrheit der Abgeordneten angenommen. In ihm wird allerdings auch deutlich auf die bestehende Schulpflicht verwiesen - und darauf, dass Schüler mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie für die Demos Unterricht schwänzen. Gegen den Antrag stimmten SSW- und AfD-Abgeordnete, die SPD enthielt sich.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zollte den jungen Aktivisten "größten Respekt" für ihr Engagement. "Aber Schwänzen bleibt Schwänzen", betonte sie. "Ich appelliere an alle Jugendlichen: Schwänzt nicht die Schule", sagte auch die FDP-Abgeordnete Anita Klahn. "Regeln müssen sein und wenn es sein muss, werden Regeln auch gebrochen", erklärte hingegen Grünen-Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben. Nur so könne die Welt verändert werden.

Unter dem Motto #FridaysForFuture demonstrieren seit Wochen in ganz Deutschland freitags Jugendliche für eine bessere Klimapolitik. Ihr Vorbild ist die 16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die zu dieser besonderen Form des Streiks aufgerufen hat.