Fulda

Gerichtshof lockert Auflagen für rechte Kundgebung in Fulda

15.02.2019, 13:32 Uhr | dpa

Die rechte Kleinpartei "Der III. Weg" hat vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel eine weitere Lockerung der Auflagen für eine geplante Kundgebung in Fulda erreicht. Demnach dürfen die Teilnehmer "in reihenförmiger Formation" auflaufen, wie der VGH am Freitag mitteilte. Das Verwaltungsgericht in Kassel hatte dies zuvor untersagt. Der Verwaltungsgerichtshof gab damit einer Beschwerde der Partei statt. Er sah kein "provokatives oder einschüchterndes Erscheinungsbild" der Versammlung, da es weitere Auflagen gebe. Das Abspielen eines Sirenentons erlaubt der VGH aber nicht. Der Beschluss ist unanfechtbar. (Aktenzeichen: 2 B 309/19)

Die rechte Kleinpartei will am Samstag (16. Februar) unter dem Titel "Ein Licht für Dresden" mit einem Fackelmarsch an die Bombenopfer des Zweiten Weltkriegs in Dresden erinnern. Die Stadt Fulda befürchtet ein Treffen des "gesamten Spektrums der rechtsextremistischen Szene" und dass während der Versammlung historische Fakten umgedeutet werden sollten. Die osthessische Stadt hatte deshalb 49 Auflagen für die Kundgebung festgesetzt, das Verwaltungsgericht Kassel hatte diese reduziert. Erwartet werden am Samstag bis zu 100 Rechte und Tausende Gegendemonstranten.