Blankenstein

Rosenthal steigert Umsatz

15.02.2019, 14:18 Uhr | dpa

In der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH in Blankenstein werden Zellstoff-Units eingelagert. Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal im südthüringischen Blankenstein hat ihren Umsatz gesteigert und rund 17 Millionen Euro in den Standort investiert. Die Steigerung des Umsatzes um etwa elf Prozent auf rund 255 Millionen Euro im vergangenen Jahr sei im Wesentlichen preisbedingt durch die hohe Nachfrage am Markt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Rosenthal gehört zum nordamerikanischen Mercer-Konzern und produziert in Blankenstein (Saale-Orla-Kreis) vor allem Zellstoff. Zu DDR-Zeiten war die Firma ein Volkseigener Betrieb.