Hannover

Kinderkrankenhaus feiert zehn Jahre Clinic-Clowns

15.02.2019, 14:31 Uhr | dpa

Mit Zaubertricks, Konfetti und Geburtstagskuchen haben Klinikleitung und Patienten des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der Bult in Hannover die zehnjährige Zusammenarbeit mit den Clinic-Clowns gefeiert. Die Komiker sorgten für Ablenkung auf den Stationen und in den Zimmern, sagte Krankenhausdirektor Thomas Beushausen am Freitag. Anschließend gingen die acht Clowns durch die Stationen, um auch die zum Teil bettlägerigen Patienten zu unterhalten. An insgesamt zehn Kliniken mehrerer niedersächsischer Städte machen die Krankenhaus-Clowns ihre Späße. Im Osnabrücker Kinderhospital vertreibt der Verein Dr. Clown aus Nordrhein-Westfalen Sorgen und Ängste der kleinen Patienten.