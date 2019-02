Hemmingstedt

Neue Feuerwehrtechnische Zentrale für Dithmarschen

15.02.2019, 14:39 Uhr | dpa

Der Kreis Dithmarschen bekommt am Stadtrand von Heide eine neue Feuerwehrtechnische Zentrale mit Katastrophenschutzzentrum. Standort wird der Gewerbepark Westküste Nordost in Hemmingstedt, wie Kreissprecher Björn Jörgensen am Freitag mitteilte. Dort werden im Gegensatz zum alten Standort in St. Michaelisdonn auch die Katastrophenschutzeinheiten und der Löschzug-Gefahrgut untergebracht. Außerdem sei ein angeschlossener Brandübungsplatz geplant. "Der Neubau am Standort Hemmingstedt ist unverzichtbar für uns, da die alte Feuerwehrtechnische Zentrale nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht", sagte Kreiswehrführer Sönke Hanßen. Den Angaben zufolge soll die neue Feuerwehrzentrale spätestens zum 31. Dezember 2022 bezugsfertig sein.