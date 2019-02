Mainz

CDU: Rechtsanspruch auf gute Kitas und mehr Sprachförderung

15.02.2019, 15:01 Uhr | dpa

Die CDU-Fraktion hat die rheinland-pfälzische Landesregierung aufgefordert, ein Sprachförderkonzept für Kinder mit ausländischen Wurzeln zu erarbeiten und Französisch als zweite Fremdsprache zu stärken. In den Kitas müsse es einen Rechtsanspruch auf Qualität geben, forderte der Fraktionsvorsitzende, Christian Baldauf, am Freitag in Mainz. "Wir erwarten einen deutlich überarbeiteten Entwurf (des Kindertagesstättengesetzes) - und zwar jetzt." Über alle drei Themen will die Fraktion in der nächsten Woche im Landtag sprechen.

In ihrem Antrag zu den Kitas fordert die CDU unter anderem "allgemeine landesweit verbindliche Standards" zu Themen wie Sprachförderung, Inklusion, Integration und Vorbereitung auf die Schule. In den Schulen müsse Französisch als zweite Fremdsprache gestärkt und die zweisprachigen Bildungsgänge Deutsch/Französisch ausgebaut werden, verlangte die bildungspolitische Sprecherin Anke Beilstein. Englisch solle jedoch die erste Fremdsprache bleiben.

Zudem fehle im Land eine "Sprachförderung mit System" für Kinder mit ausländischen Wurzeln. In einigen Städten würden die beantragten Lehrerstunden für den Deutschunterricht nicht genehmigt, in anderen gebe es mehr als beantragt, sagte Beilstein.

Zur Diskussion über saubere Luft und Diesel-Fahrverbote bringt die CDU-Fraktion ebenfalls einen Antrag ein. Darin fordert sie, die Messstationen im Land darauf zu überprüfen, ob die Werte repräsentativ und die Standorte rechtskonform sind.