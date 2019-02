Chemnitz

Bruno Banani produziert bald keine Unterwäsche mehr

15.02.2019, 15:23 Uhr | dpa

Eine Näherin näht eine Boxershorts in der Produktionshalle der Bruno Banani Underwear GmbH in Chemnitz (Sachsen). Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Das Textilunternehmen Bruno Banani stellt seine Produktion von Herrenunterwäsche und Bademode in Chemnitz zum Jahresende ein. "Die Auftragseingänge für unsere in Chemnitz gefertigte Kollektion sind seit Jahren rückläufig, eine Trendwende ist nicht zu erwarten", sagte Geschäftsführer Wolfgang Jassner laut einer Mitteilung. Trotz mehrjähriger Anstrengungen sei es nicht gelungen, die Eigenproduktion vor Ort kostendeckend zu gestalten. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde für die 28 Mitarbeiter in Chemnitz ein Sozialplan verhandelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Das Unternehmen produziert auch in anderen Teilen Deutschlands sowie in Asien.

Alle weiteren Bereiche des Unternehmens entwickelten sich positiv, heißt es in der Mitteilung. Nach eigenen Angaben lag der Gesamtumsatz der Marke im vergangenen Geschäftsjahr bei rund 125 Millionen Euro. Im Herbst 2018 hat Bruno Banani sein 25-jähriges Bestehen gefeiert.