Langenselbold

Junger Fahrer überschlägt sich mit Auto: schwer verletzt

15.02.2019, 16:10 Uhr | dpa

Bei einem Überschlag mit seinem Auto hat sich ein 18-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt. Der junge Mann habe sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Wagen retten können, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Straße zwischen Langenselbold und Rothenbergen abgekommen. Er versuchte noch gegenzulenken, überquerte beide Fahrstreifen und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.