Beindersheim

Polizei findet Waffen und Munition in Beindersheim

15.02.2019, 16:10 Uhr | dpa

Eine besorgte Ehefrau hat in Beindersheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die 50-Jährige hatte am Donnerstag auf der Wache in Beindersheim gemeldet, dass ihr Ehemann mehrere Schusswaffen besitze und sich mit diesen verletzen möchte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten am Haus des Ehepaares eintrafen, konnten sie den 46-Jährigen unverletzt festnehmen. Er leistete keinen Widerstand.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses fanden die Ermittler weitere Waffen und Munition. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Darüber wie der Mann an die Waffen gekommen ist, konnte die Polizei auf Nachfrage keine Auskunft geben. Die Ermittlungen dauern an.